Врачи Тюменского областного офтальмологического диспансера сохранили своей пациентке высокие зрительные функции. 54-летняя женщина обратилась в медучреждении с жалобами на пелену перед глазами. Чтобы горожанка не ослепла, требовалось хирургическое лечение.После дополнительной консультации с анестезиологом женщину подготовили к высокотехнологичной операции. Ее, с применением 25G-технологии и силиконового масла, и выполнил офтальмолог высшей категории, хирург Леонид Протопопов. Это сложная микроинвазивная процедура, требующая высокой квалификации оперирующего хирурга.– Отслойка сетчатки глаза застает пациента врасплох, а врачам не оставляет времени на раздумья. Операция – единственный способ лечения, и чем раньше она проведена – тем больше шансов восстановить или сохранить зрительные функции. В данном случае было важно сохранить высокое зрение пациентки до наступления момента полного отслоения сетчатки. И нам это удалось: при поступлении зрение было 70%, с таким же результатом мы ее выписали, – рассказал Леонид Протопопов.Вторым этапом пациентке выполнили оперативное лечение катаракты, а на следующий год запланировано удаление силиконового масла. Но самое страшное позади, пациентка вновь видит мир во всех красках.