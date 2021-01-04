О том, как правильно выращивать на подоконнике зелень, тюменцам рассказала агроном Мария Белова. По ее словам, высаживать таким образом можно не только укроп, кресс-салат, петрушку, но и зеленый лук, шпинат, рукколу и многие другие растения.– Семена перед высадкой нужно в течение пары суток выдержать в теплой воде в мокрой салфетке. Землю перед посадкой лучше увлажнить, слегка полив её водой комнатной температуры. Семена петрушки, укропа, салата, базилика, шнитт-лука можно высеивать по поверхности грунта, просто раскидывая их на близком расстоянии. Шпинат и кинзу лучше высеивать в отдельные лунки глубиной 1 – 1,5 см, на расстоянии 5 см друг от друга. Далее сверху присыпать землей. Горшок лучше закрыть полиэтиленовой пленкой или пакетом, чтобы получился парниковый эффект, – рассказала Белова.Убрать посадки в теплое место, а когда появятся всходы, переставить горшок на свет и убрать пленку. Зелень не должна страдать от сквозняков и излишне сухого воздуха. Нельзя ставить горшки близко к отопительным приборам. Учтите, что для нормального роста всходам нужен свет в течение 12 – 14 часов в сутки, потому можно использовать специальные лампы для подсвечивания, передает «Мегатюмень».