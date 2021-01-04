Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 4 января 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 153 и составило 23 987 человек.По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 145 человек выздоровели (за весь период – 22563), 10 детей заболели (из общего числа заболевших), 11 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 9133 человека остаются под медицинским наблюдением, 679 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончались 204 пациента с COVID-19.За последние сутки в России выявлен 23 351 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 482 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 21 154 человека.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 260 138 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 58 988 летальных исходов, выздоровели 2 640 036 человек.