В Тобольске произошла трагедия. 2 декабря примерно в десять вечера водитель Mitsubishi насмерть сбил 49-летнего мужчину на улице Первой Речной. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Кроме того, вследствие удара на дороге остались осколки от фар и бампера.Что касается виновника аварии, то он поспешил скрыться, однако долго прятаться ему не удалось, сотрудники полиции разыскали автомобиль и его владельца.В настоящее время подозреваемый задержан, также устанавливается его причастность к произошедшему ДТП. Машина была обнаружена в одном из тобольских гаражей.Также напоминаем, что похожая трагедия случилась 22 декабря в Заводоуковске. В тот вечер водитель иномарки не уступил дорогу женщине и ее 15-летней дочери. От полученных травм девочка скончалась, а ее матери нанесен тяжкий вред здоровью.