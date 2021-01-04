Отправляясь за город, жителям Тюмени стоит помнить о правилах безопасности. Это нужно чтобы не получить обморожение и не заблудиться в лесу.– Во время походов в зимний лес я всегда беру полностью заряженный мобильный телефон в герметичной упаковке, снегоступы, термос с горячим чаем. Если планируется долгий поход, под обычную одежду обязательно надеваю термобелье и вещи из флиса. Одежда должна быть свободной и не сковывать движения, легкой и в то же время теплой. Для походов лучше использовать «облегченный вариант», для стоянок — более теплый. Обязательны прочные перчатки или варежки и шапка. Желательно, чтобы экипировку можно было быстро высушить у костра, – рассказал горожанин Александр, который имеет большой опыт лесных походов.Чтобы не заблудиться в лесу, спасатели советуют не заходить далеко, чтобы оставалась возможность ориентироваться по шуму дороги. Если же вы заблудились, двигайтесь в одном направлении. Не стоит сходить с дороги или просеки — они выведут к людям. Также следует обращать внимание на квартальные столбы. Если вы заблудились, то сообщите их номера спасателям — это значительно сократит время поисков, передает «МегаТюмень».