Зимой расход топлива увеличивается, но сократить его до возможного минимума способен любой автолюбитель при соблюдении нескольких правил. Как рассказал владелец тюменской автомастерской Виталий Широков, в первую очередь топливо тратится на прогрев авто. Поэтому, если у владельца есть теплый гараж, оставлять на ночь машину лучше в нем.Второй способ экономии – мытье авто и очистка кузова от снега. Многие перед поездкой ленятся сметать снег и неделями не ездят на мойку, а ведь слой грязи или наледь нарушают аэродинамику и увеличивают сопротивление. Также необходимо постоянно проверять давление в шинах. Из-за перепада температур оно может падать, и автомобилисты ездят на полуспущенных колесах.По словам Широкова, также следует использовать по минимуму различные электроприборы (подогревы сидений, подсветка в салоне и прочее), они дают дополнительную нагрузку на генератор, которая передается двигателю, в результате расход топлива растет. Облегчите по максимуму вес авто: уберите из багажника всё ненужное, все летние вещи, снимите багажник, это и аэродинамику улучшит, и поможет сэкономить на бензине и дизеле.