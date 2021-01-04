В Тюменской области в 2021 году жилищным трендом станет возросший спрос на загородные дома, дачи и земельные участки. Об этом сообщают игроки рынка. Так, в пиковые периоды спрос превышал показатели прошлого года в 2,6 раза. Даже в летнее время, когда обычно наблюдается низкий спрос на дома и дачи, покупательская активность оставалась на высоком уровне. Из-за ажиотажа количество предложений от покупателей в этом году сократилось на 17%.– На фоне стабильно высокого спроса на благоустроенные загородные дома, стоимость на них продолжит расти. Особенно на те, что расположены в радиусе 15 километров от города. Никаких трендов на снижение средней стоимости не наблюдается. Во-первых, растут цены на участки и строительные материалы. Во-вторых, все больше домов продается в формате «под ключ». В-третьих, покупатели стали более требовательны к инфраструктуре, а это влечет за собой повышение себестоимости объекта, — рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании Антон Сауков.Эксперты уверены, что у рынка загородной недвижимости в Тюмени хорошие перспективы, так как на федеральном уровне запущена тестовая льготная ипотека для молодых семей на собственные дома. В настоящее время основным тормозом развития этого направления остается ипотека, поскольку ставки на загородную недвижимость долгое время оставались выше, чем на квартиры в городе, передает «Тюменская область сегодня».