Доктор медицинских наук Елена Дороднева призвала тюменцев питаться рационально и укреплять. По словам профессора, питание должно быть дробным, регулярным и равномерным, включать в себя завтрак, обед и ужин плюс два перекуса.– Базовой единицей питания считается белок. Его нехватка, по оценке специалистов, приводит к снижению иммунитета. Богаты белком красное мясо (говядина, телятина), мясо птицы, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые. Неплохо взять рыбные консервы: ставриду, скумбрию в натуральном виде без масла. Обязательно должны быть в рационе молочные и кисломолочные продукты. Диетологи обязательно советуют выпивать стакан кисломолочных продуктов в день. Это поможет сохранить в кишечнике правильную микрофлору, – объясняет Дороднева.Кроме белков, сложных углеводов и клетчатки для иммунитета необходимы жиры. Они содержатся в растительных маслах, сливочном топленом масле, кокосовом масле. Следует помнить, что много жиров в орехах. Если составить рацион правильно, то дополнительно принимать витамины и минералы не будет необходимости, передает «Тюменская линия».