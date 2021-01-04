В новогодние каникулы тюменские автоинспекторы усиленно патрулируют трассы, выявляя пьяных водителей. В минувшем году сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом почти восемь тысяч водителей, которые находились за рулем под воздействием алкоголя или наркотиков.Мероприятия по противодействию нетрезвому вождению проходят во всех муниципалитетах области, под особый контроль автоинспекторы взяли небольшие населенные пункты, проводя их объезды во время контроля за движением, а также места зимнего отдыха, в том числе загородные. Наряды специализированного взвода полка ДПС ГИБДД проведут выездные точечные рейды в городах региона, а также в Ярковском, Омутинском, Тюменском, Исетском районах.– Цель проводимых мероприятий – предупреждение «пьяных» ДТП. В 2020-м году на дорогах области произошло 257 ДТП с участием нетрезвых водителей, в них погибли 42 человека, 377 человек ранены, при этом число погибших снизилось почти на треть, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.ГИБДД призывает не садиться за руль в состоянии опьянения, и не позволять делать этого своим близким или знакомым, возвращаться из гостей и с празднований на такси или с трезвым водителем.