Сегодня, 4 января, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Утром продолжится ночной мелкий снег, но ближе к полудню он должен закончиться.Температура воздуха ночью будет минус 19 – 20 градусов, днем – минус 18. Вечером столбики термометров покажут 18 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2 – 4 метров в секунду.4 января отмечается день великомученицы Анастасии Узорешительницы. К этой святой обращались в молитвах для легкого течения беременности и родов. В этот день, с молитвами к святой, женщины вышивали полотенце, которое должно было помочь благополучно разрешиться от бремени. В народе приметили, каким день будет на Анастасию, таким будет и октябрь. Наши предки в этот день следили за облаками, если они шли против ветра, то ожидали снегопада.