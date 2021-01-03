Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 3 января 2021 года. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 156 человек, с начала периода 23 834 заболевших, также в регионе не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19.Оперативный штаб Тюменской области сообщил о новых случаях распространения коронавирусной инфекции в регионе. За минувшие сутки было зафиксировано 156 случаев заболевания, всего с начала пандемии - 23 834, из них 47 детей, также 12 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в Тюменской области под медицинским наблюдением остаются 9 141 человек, а 679 находятся в нашей области на перевахтовке. Излечились от инфекции 138 человек, за весь период - 22 418.В России на сегодняшний день зарегистрировано 24 150 человек с COVID-19, с начала периода - 3 236 787. Выздоровевших - 19 847, за весь период - 2 618 882. Умерших - 504, с начала периода - 58 506.