Тюменка Ирина Баржак, директор института публичных выступлений, дала интервью федеральному информационному агентству «Росбалт».В разговоре с журналистом была затронута очень важная тема: почему взрослые люди боятся публичных выступлений, а также, какую роль в этом играют школа и родители.Опыт публичных выступлений есть у каждого. Все мы учились в школе и отвечали у доски: читали стихи, доклады, пересказывали параграфы. Казалось бы, этот формат - ответ у доски - изначально задумывался как раз для того, чтобы научить детей говорить, выражать свои мысли вслух, выступать перед аудиторией. Однако в школе никто не рассказывает, как устроено публичное выступление, как к нему готовиться, как победить волнение? Поэтому, не смотря на выученную тему, страх выступить перед классом парализует, не дает сосредоточиться, а все знания словно улетучиваются.В итоге, несмотря на опыт школьных лет, а, может, именно благодаря ему, многие из нас, даже будучи взрослыми, не умеют говорить на публику и выражать свои мысли вслух.По словам Ирины Баржак, страх публичных выступлений начинает появляться где-то ко второму классу, связан он с тем, что в жизнь ребенка входят оценки. В результате у детей возникает страх публичной ошибки - они боятся опозориться перед классом, а также страх последствий - если они выступят плохо, запнутся, забудут слова, им поставят плохую оценку, а дома поругают родители. Поэтому очень важно, чтобы учителя не стыдили детей прилюдно, а родители проговаривали: «Все ошибаются. Если ты ошибся, это не значит, что ты плохой».Второе правило прямо вытекает из первого: лучше вообще не заниматься с ребенком, если не можете его не критиковать.-Очень важна позитивная, поддерживающая среда. Если родитель, занимаясь с ребенком, постоянно раздражается и указывает только на его ошибки, в таком случае лучше вообще не заниматься. Пусть ребенок потренируется сам, отрепетирует с другим взрослым или с кем-то из сверстников, - считает Баржак.Также не стоит репетировать перед зеркалом. Это возвращает объект внимания на самого себя, что сильно ухудшает выступление. В итоге мы думаем не о том, что хотим сказать, а о том, как мы говорим, как выглядим, что на нас надето. Волнение возникает только тогда, когда объект внимания - я сам. Вместо того, чтобы думать во время выступления о себе, важно сконцентрироваться на том, что мы хотим сказать и зачем.Еще одна проблема заключается в том, что сами по себе публичные выступления в школе никто не оценивает. По мнению Баржак, за ответы у доски необходимо ставить две оценки. Одна отметка за то, насколько ребенок знает тему и сумел ответить на вопрос, а вторая - за то, как он отвечал, насколько был убедителен. Даже если в самом вопросе ребенок плавает, он может ни разу не запнуться, и очень ловко выдумывать примеры на ходу, импровизировать, что заслуживает отдельной оценки.-Опыт Ирины Баржак в обучении подростков очень интересен. Поэтому мы стараемся приглашать ее с лекциями на все наши крупные мероприятия. Также вы можете посмотреть свежий практикум Ирины, созданный для «РокетФорум-2020», - сообщила Депутат Тюменской областной думы Елены Кашкарова.