В Тюменской области продолжается строительство новых школ, в том числе в рамках нацпроекта «Образование». В 2021 году ожидается ввод шести зданий: двух в Тюмени, четырех в Тобольском, Вагайском и Ялуторовском районах. Еще две школы в Тюмени и в Уватском районе, строительство которых ведется в настоящее время, будут введены в эксплуатацию в 2022 году.Отметим, что три тюменские школы строятся по проекту, включенному Минстроем в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, как отвечающему всем критериям и рекомендованному для тиражирования по всей стране. Это школы в ЖК «Звездный», у сквера Комсомольский, в районе улиц Зелинского и Менделеева. В скором времени такие школы могут появиться и в других регионах России.Так, уже заключены контракты на строительство с администрацией Березовского городского округа Свердловской области и с муниципальным образованием «Закрытое административно-территориальное образование город Североморск» Мурманской области.Кроме того, в регионе продолжается реализация программы по замене деревянных зданий школ. В 2021 году откроются четыре новых здания: в деревне Хмелева Тобольского района, в селе Заводопетровское Ялуторовского района, а также в поселке Курья и деревне Индери Вагайского района.Также в настоящее время ведутся проектные разработки 29 школ, восемь из которых будут построены в Тюмени.