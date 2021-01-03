Одни мечтают об активностях на лыжах, тюбингах и горках, другие - наоборот, предпочитают исторические экскурсии или морской пляж. К счастью, выбор есть всегда.Так, для любителей активного отдыха имеются отличные предложения поездки на Байкал или Алтай, но отдых этот дешевым не назовешь. Поэтому можно рассмотреть горнолыжные курорты, более привычные тюменцам, - Шерегеш в Кемеровской области, Абзаково или Банное в Республика Башкортостан-Безусловно, традиционные поездки в Москву или Санкт-Петербург украсят любой выходной. Тем не менее, не стоит забывать, что из Тюмени курсируют прямые рейсы в Казань или Красноярск, где явно есть, что посмотреть. Есть сообщение с Самарой, где разливается шикарная Волга, отличная набережная, хорошая инфраструктура и архитектура. Башкирия или Кавказ - это такие территории нашей страны, интересные своей культурой, традициями и кухней. Наши ближайшие соседи - Екатеринбург, где также имеются активности для туристов. Да и в Сочи весной уже очень хорошо, - рассказала президент Тюменского областного союза туриндустрии Любовь Матиевская.Также, по ее словам, не стоит сбрасывать со счетов и Золотое кольцо России, которое охватывает историю и жизнь маленьких городов. Из европейских стран для тюменцев открыты Турция, Мальдивы и Арабские Эмираты.Конечно, отдохнуть можно и в Тюменской области, ведь она славится горячими источниками и санаториями, где сейчас разрабатываются различные комплексы для восстановления после COVID-19. Также действуют check-up-сканирования - это комплекс медицинских осмотров и исследований, определяющий состояние здоровья человека на текущий период.Стоит отметить, что активные туры есть в ХМАО и ЯНАО - северные развлечения, включающие в себя перемещение на собачьих упряжках. В Увате развиты рыбалка и охота.-Каждый город России - уникальный и особенный. Страна может предложить абсолютно разный вариант отдыха, с разным уровнем сервиса и на разный кошелек, - уверена Любовь Матиевская.