По улицам Тюмени проедет дедморобус. Это специальный автобус, на борту которого соберутся музыканты Тюменского духового оркестра и сказочный волшебник. Они остановятся в Звездном городке у ДК «Орфей», в сквере «Песочные часы» и в других местах областной столицы.С полным расписанием можно ознакомиться на сайте фабрикаволшебства.рф. Тюменский духовой оркестр будет выступать с 3 по 8 января в промежуток с 16 до 20 часов. В музыкальной программе: любимые мелодии из мультфильмов и новогодние хиты.Как отмечают сами организаторы, Тюменский духовой оркестр - один из ведущих инструментальных коллективов города. Участник конкурсов и фестивалей регионального, всероссийского и международного уровней.