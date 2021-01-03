Более двух тысяч тюменских предпенсионеров смогли найти новую работу в 2020-ом году. В этом горожанам помог Центр занятости Тюмени и Тюменского района.-Они желают трудоустроиться как по имеющейся профессии, в том числе высококвалифицрованной, так и на вакансии с более легким трудом. Если говорить о направлениях, то востребованными у предпенсионеров это: водитель автомобиля, документовед, продавец, разнорабочий, уборщик служебных и производственных помещений, охранник, оператор котельной, - рассказали в Центре занятости.Отметим, что доля предпенсионеров от числа всех обратившихся составила 4,9 процента или 2 453 человека.Если возникают трудности с трудоустройством - профессия не востребована на рынке труда или не хватает компетенций - служба занятости предоставляет возможность повышения квалификации или получения новой специальности, что в дальнейшем позволяет человеку занять свою нишу на рынке труда.