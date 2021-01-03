Йога - такая практика, заняться которой никогда не поздно. Она приносят пользу организму, придает сил и тонизируют.Преподаватель Юлия Козлова рассказала, чем полезен этот вид спорта даже в домашних условиях, и что нужно знать всем, кто решил его практиковать.Отметим, что йога - это комплекс упражнений (асан), как правило, в определенной последовательности. Завершает занятие поза покоя - шавасана: в ней тело должно быть неподвижным в течение 10-15 минут.-Для занятий в домашних условиях понадобится коврик, плед, чтобы укрыться во время отдыха (шавасаны) и вода. Заниматься йогой можно только на голодный желудок. Практиковать лучше утром. Перед занятием проветрите комнату, можно на пару секунд зажечь палочку с благовонием. В качестве одежды выбирайте удобную, желательно хлопковую. Снимите с себя украшения, иначе они вам будут мешать. Девушкам с длинными волосами нужно собрать их в пучок, - поделилась знаниями инструктор.Также, по ее словам, начинающим лучше обратиться к йоге-хатха, аштанга или другим видам комплексов асан. Оцените свои возможности и подберите видео-комплекс подходящей длины: 15 минут или полчаса. Многие асаны выполняются на правую и левую стороны: не стоит бросать занятия на половине и прорабатывать только одну. Также оцените свою подготовку: если будет сложно, вы разочаруетесь и захотите все бросить. Если вы знаете, что у вас достаточно гибкое тело, не берите простые комплексы: вам будет скучно.-Во время занятий вы не должны испытывать боль. Не надо специально растягивать мышцы, с силой нагибаться - и при этом терпеть. Учитесь слушать свое тело. Дышите ровно: вдохи и выдохи делайте как можно глубже и медленнее, - рассказала спецциалист.