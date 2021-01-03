Когда Валерий Панькин получил положительный результат теста на COVID-19, им овладела настоящая паника. Молодой человек не на шутку испугался и решил, что на этом его жизнь закончилась.-Мысль была такая: «Почему именно я?». Ведь ношу маску, не курю и не пью. На работу недавно устроился, кстати, там во время очередной проверки и пришел положительный тест. Ни температуры, ни кашля… Наслушавшись разных историй стал проецировать на себя все плохое. Вот сейчас мне не чем станет дышать и я умру, - вспоминает молодой человек.Парня охватил страх, после которого он долгое время не хотел ни с кем общаться, перестал спать и есть, а также не принимал никакой помощи. В связи с этим психическое состояние Валерия стало вызывать у специалистов куда больше опасения, чем физическое. Болезнь протекала бессимптомно, спустя две недели после повторного анализа у него закончился период обязательной изоляции.-Действительно, у всех инфицированных болезнь протекает по-разному. Самое главное, не паниковать и не впадать в депрессию, а с первых дней начать лечение и прислушаться к своему организму. Оценивайте его работу, измеряйте температуру, следите за уровнем кислорода, он не должен быть ниже 94 , - комментирует врач-кардиолог Оксана Ивашова.По мнению психолога Сергея Миргалимова, проявления COVID-19 влияют не только на человека, но и на психику. Упадок сил, апатия, подавленность, тревожность, депрессия - так люди описывают свое состояние во время и сразу после болезни.-Действительно, депрессивное состояние и тревожность - самые частые «спутники» коронавируса. Важно помогать себе в тревожных и депрессивных состояниях. Чтобы снизить тревогу, можно представить различные ситуации развития событий, проработать возможные действия. Найдите в себе опоры, вспомните опыт, когда вы справлялись со сложными ситуациями, представьте, к кому вы сможете обратиться, если в этом появится необходимость, - советует специалист.Также, по его словам, человек не должен справляться со страхом в одиночку. Просить помощи - это нормально.Есть у специалиста еще один секрет победить страх и депрессию, причем, не только перед болезнью - это присутствие в настоящем, в «здесь и сейчас».-То, что нас тревожит, беспокоит или вызывает другие условно негативные эмоции - находится в прошлом или будущем. Сейчас этого нет и, часто, не будет вообще! Я не предлагаю думать о будущем или отмахнуться от прошлого. Важно пребывать в текущем моменте, ведь жизнь именно в нем, - резюмировал эксперт.