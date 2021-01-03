В последнее время в Тюменской области повысился интерес к покупке квартир в ипотеку с господдержкой. При этом, если жилплощадь приобретают супруги, находящиеся в браке, они оба могут получить имущественный вычет по налогу на доходы физических лиц, независимо от того, кто из них внес плату за жилье, и на кого оформлено право собственности.Если между супругами не заключен брачный договор, предусматривающий раздельный или долевой режим собственности, то вычет полагается каждому из них.Получается, если стоимость квартиры больше четырех миллионов рублей, то каждому из супругов полагается по два миллиона вычета. Но на одного человека есть лимит - 260 тысяч рублей, то есть 13 процентов с двух миллионов, потраченных на покупку жилья.Если недвижимость дороже, налог к возврату составит 260 тысяч рублей. Если жилье дешевле, то можно заявить в пределах лимита дополнительные вычеты.