В воскресенье, 3 января, в Тюмени продолжит держаться аномально холодная погода. Ночью температура воздуха опуститься до -35 градусов, днем столбики термометров покажут -25, к вечеру ожидается -21.Также прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь, ветер юго-восточный 2-7 м/с.Сегодня по народному календарю Русская Православная церковь чтит память Святителя Петра, митрополита Московского и всея России, чудотворца. Еще при жизни его ставили в один ряд с Василием Великим, Григорием Богословом и Иоанном Златоустом, благодаря выдающейся церковно-государственной деятельности. После смерти о нем постоянно упоминают русские летописи, поскольку ни одно значительное государственное начинание не обходилось без молитвы у его гроба, где к тому же нарекались и избирались русские Первосвятители.Именно святитель Петр, по просьбе великого князя Иоанна Калиты, в 1325 году перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву, что имело очень важное значение для всей Русской земли. Также по его совету и благословению в Московском Кремле в августе 1326 года был заложен собор в честь Успения Пресвятой Богородицы.