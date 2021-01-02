Игровая программа «Снежные баталии» включает в себя интересные викторины и веселые эстафеты. Центр русской культуры сообщает, что мероприятие будет проходить в сквере Казачьи Луга 5 января в 12 часов.Участники праздничного мероприятия разделятся на команды. Перед началом баталий они примут участие в викторине «Снежный спорт», затем пройдут различные эстафеты: «Каракатицы», «Гонки», «Горнолыжники», «Лыжная тачка», «Бой снежками», «Греби лопатой», «Снежная баба».Организаторы праздника рассказали «Тюменской линии» о ходе мероприятия.– Веселые, зажигательные игротанцы и зимняя зарядка помогут детям и взрослым приобрести заряд бодрости, а снежные игры и конкурсы не только поднимут настроение, но и согреют в морозный солнечный денек, – подчеркнули организаторы.Напоминаем, чтобы предстоящие выходные оказались заполнены яркими событиями, а настроение было по настоящему праздничным, для тюменцев и гостей города подготовили различные мероприятия: экскурсии, спектакли, концерты и многое другое. «Комсомольская правда» – Тюмень» подготовила новогоднюю афишу с 1 по 10 января. Итак, поехали!