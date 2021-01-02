С каждым годом кофе набирает популярность, но при этом чай всё так же пользуется активным спросом среди россиян. Такие выводы были сделаны после проведенного в 2019 году исследования. Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия рассказал, что жители нашей страны выпили около 180 тысяч тонн всевозможных кофейных напитков, ну а чая – всего 140. В 2020 году ситуация изменилась. Спрос на чай вновь начал набирать обороты. Причиной послужила пандемия, а точнее, закрытие многих кофейных точек в связи с условиями повышенной готовности.Не для кого не секрет, что чай бывает разным: крупно- и мелколистовой, черный и зеленый, элитный и варианты «эконом», а также много других видов. Характерным отличием является и то, как нужно заваривать тот или иной чай. Каждый сорт чая лучше всего готовить по правилам, которые делают напиток насыщенным и полезным. В первую очередь при заваривании чая необходимо обратить внимание на качество воды.Эксперт и владелец сети чайных магазинов в Тюмени Яков Милейко считает, что она должна быть мягкой, лучше всего – из-под фильтра, хотя можно использовать бутилированную. Заливать чай нужно кипятком.Самая подходящая емкость для заварки чая – это посуда, сделанная из фарфора.Для одного заваривания достаточно 5 граммов чая. Процедура по времени должна занимать не более 5 минут.Помимо этого, чайный специалист категорически против вчерашнего чая. В Китае считают, что такое питье хуже укуса змеи.