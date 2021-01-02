На юге Тюменской области в большинстве районов в период с 30 декабря 2020 г по 04 января 2021 года сохраняется ОЯ - аномально холодная погода. Преобладающая температура воздуха в ночные часы -33…-38, днем -28…-33.По прогнозам синоптиков, сегодня, 2 января, в Тюменской области ожидается аномально-холодная погода, переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь, ветер северо-восточный, восточный 2-7 м/с, температура ночью -36,-41, днём -29,-34.На Руси этот день посвящался отчиму дому, в котором человек родился и вырос. Люди служили молебны Игнатию Богоносцу, чтобы уберечь свое жилище от всякой напасти. Кроме того, обязательно нужно было поклониться дому и обойти вокруг села крестным ходом с иконой.Также, 2 января, считался «яблочным днем». В этот день нужно было очищать яблони от инея и снега, чтобы урожай был богатым. Считалось, что погода в этот день предсказывает погоду на последний летний месяц - августа.По народным приметам, ребенок, родившийся в Игнатьев день, будет тесно привязан к дому и семье. Встретиться и пообщаться в этот день с семьей считается хорошим делом для всех.