В новогодние праздники многие тюменцы и гости города могут отправится отдыхать на свежий воздух. В холодное время года это чревато проблемами со здоровьем: переохлаждением или обморожением. Медики поделились своими рекомендациями, как избежать и устранить серьезные последствия обморожений, с корреспондентом «Мега Тюмень».Для начала необходимо сократить время прогулок на свежем воздухе. Если вы решили поехать на природу, учитывайте температуру воздуха и одевайтесь тепло, по возможности закрывая все участки тела. При сильных морозах лучше оставаться дома. Наличие перчаток или варежек, шапок и шарфов обязательны.Взрослым людям врачи рекомендуют воздержаться от курения и употребления алкоголя на природе. Выпитый алкоголь вызывает повышенную теплоотдачу, а никотин нарушает периферическое кровообращение в руках и ногах. В связи с этим конечности человека становятся более чувствительными к холоду.Первыми признаками обморожения являются бледно-синюшная кожа, сниженная температурная, тактильная и болевая чувствительность. После того, как удалось согреться, появляется сильная боль, покраснение и отек мягких тканей.У детей обморожение может проявляться вялостью и холодными кожными покровами. Температура тела может быть ниже 36° С.При этих симптомах необходимо зайти в теплое помещение, снять с себя всю промерзшую одежду. Если обморожение неглубокое, то кожу можно согревать теплыми руками, легким массажем, растираниями шерстяной тканью и дыханием. Запрещается разогревать кожу снегом, не рекомендуется использовать масла, жир, растирать кожу спиртом при глубоком обморожении. При тяжелых обморожениях пострадавшего нужно занести в теплое помещение.