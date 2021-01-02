Более 800 человек сдавали ЕГЭ в 2020 году в Тюменской области. Выпускники прошлых лет, которые имеют аттестаты о среднем образовании, смогут пересдать экзамены.Положительные результаты ЕГЭ необходимы для поступления в высшие учебные учреждения. Результаты экзаменов действительны в течении 4 лет, после сдачи единого государственного экзамена. Таким образом, в 2021 году в ВУЗы смогут поступить выпускники с 2017 по 2021 годы. Выпускники прошлых годов имеют возможность улучшить свой результат и пересдать нужные предметы.Учащиеся прошлых лет при желании сдать ЕГЭ должны подать заявление до 1 февраля 2021 года. Заявления принимают в будни в региональном центре обработки информации (ул. Малыгина, 73, с 9 до 16.30 часов) и департаменте образования Администрации города Тюмени (ул. Республики, 17, с 9 до 12 часов). При себе необходимо иметь оригиналы и копии паспорта (2,3 страница и страница с пропиской), аттестата о среднем образовании, свидетельства о браке или свидетельства о перемене имени (в случае смены фамилии, имени, отчества).«Вслух.ру» сообщает, что выпускники из Тюменской области, которые закончили школу в предыдущие годы, стабильно пополняют ряды 100-бальников.Помимо этого, учащиеся могут переписать итоговое сочинение, если в вузе его рассматривают как индивидуальное достижение. Основной период по итоговому сочинению перенесен на апрель 2021 года. заявления принимают в департаменте образования.