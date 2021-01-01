152 пациента обратилось в приемные отделения ОКБ №2, включая травматологический пункт, сегодня ночью, с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года. В приемное отделение детского стационара обратилось 42 пациента, а взрослого – 14 человек. Такая обращаемость характерна для новогодней ночи, поясняет департамент здравоохранения Тюменской области.Ведомство дополняет: новогодняя ночь прошла у медицинских работников стабильно – дежурные врачи отмечают, что обращаемость характерна для ежегодных цифр.В приемное отделение и травмпункт ОКБ№2 с травмами приехали 52% обратившихся, 6% приехали к врачу с укусами животных и 1% с обморожением.Первым пациентом с травмой в новогоднюю ночь стал тюменец, который поскользнулся на улице. В результате – травма левого тазобедренного сустава.Медики отмечают, что тюменцы были аккуратны с пиротехникой в этом году: травм из-за неправильного использования пиротехнических изделий удалось избежать. Это значит, что тюменцы прислушались к советам об использовании лицензированных фейерверков, а также жители соблюдали технику безопасности – что не может не радовать.В приемное взрослое отделение Областной клинической больницы №1 было 32 обращения, сообщает пресс-служба учреждения. Из них: 28 по кардиологии и ожогам (21 человек отправлен на амбулаторное лечение, семеро госпитализировано). Четыре человека также поступили по неврологическому направлению, из них двое отправлены на лечение амбулаторно, два пациента госпитализированы.В новогоднюю ночь в ОКБ №1 за медицинской помощью обратилось десять детей. Шести врачи рекомендовали амбулаторное лечение на дому, четверых госпитализировали с осложнениями после вирусной инфекции. Ни ожогов, ни обморожений среди детских обращений, к счастью, зафиксировано не было.