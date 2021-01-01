Минувший 2020 год научил жить в новых реалиях и приспособиться к жизни в режиме онлайн. В региональном центре «Семья» «перезагрузили» все форматы услуг. Если раньше специалисты планировали совместные мероприятия, массовые акции, проводили большие групповые занятия в школах, в том числе с родителями, то в связи с пандемией пришлось поменять подход.– Мы сконцентрировали внимание на индивидуальных услугах или очень маленьких группах до десяти человек. Это потребовало большой работы, наши педагоги, психологи, юристы, специалисты по социальной работе учились трудиться в новых условиях, прокачивали имеющиеся навыки, получали новые компетенции. Но есть в этом и свои плюсы, например, у нас теперь все специалисты взаимозаменяемые, – рассказала директор регионального центра «Семья» Елена Перминова.С марта 2020 года специалисты центра работали в экстренном режиме, консультировали, помогали на горячих линиях, помогали семьям с детьми, в которых во время самоизоляции возникали конфликты.– Мы старались формировать внутри команд позитивное общение, не допустить эмоционального выгорания, чтобы наши специалисты и работали качественно, и в свои семьи не несли, как я это называю, «остатки работы», – поделилась опытом директор.