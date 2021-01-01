Тюменский музыкальный коллектив Gilead планирует выпустить клип в январе 2021 года. Об этом один из участников группы Павел Михалёв поделился со «Вслух.ру».Съемки проходили в одной из тюменских фотостудий и заняли два дня. Руководил процессом питерский клипмейкер Александр Беккер. О песне, которая легла в основу клипа, музыканты не распространяются, желая сохранить интригу. Но известно, что это кавер-версия одной очень узнаваемой мелодии.Трек войдет в новый альбом группы, который сейчас находится у музыкантов в работе. Альбом станет третьим в истории Gilead.– Работа в самом разгаре. Материал придумывается, и параллельно мы записываемся в студии потихоньку, – отметил Павел Михалёв.В 2020 году концертная деятельность коллектива значительно сократилась. Но, по словам Павла Михалёва, Gilead использовал время не зря: ребята писали музыку.