В тюменском ЦУМе В 2021 году начнет работать музей торговли, значительной частью которого станет экспозиция, посвященная советским временам. Автор концепции музея в ЦУМе, декан факультета социально-культурных технологий института культуры Евгений Акулич рассказал, что музеи советского быта становятся все популярнее.– Часто в прошлом мы ищем ответы на вопросы настоящего. Именно этим я объясняю популярность советской тематики. Конечно, определенную роль играет и ностальгия, интересно снова прикоснуться к вещам прошлой эпохи. Не случайно сказал о прикосновениях. Наша музейная концепция предполагает интерактив. Он, конечно, будет касаться не каждого экспоната, иначе возникают сомнения в их сохранности, но большинства, – заинтриговал Евгений Акулич. Мы понимаем, что простым набором вещей советского периода никого не удивишь, поскольку они ещё хранятся в домашних кладовках. Поэтому готовим настоящую музейную программу. Покажем, как эволюционировали предметы быта.Также в новом музее собирают наладить сотрудничество с частными коллекционерами. Возможно там будут размещать временные экспозиции, которые расширят музейное пространство.