Получить новую профессию или повысить квалификацию могут жительницы Тюмени и Тюменского района, имеющие детей в возрасте до 7 лет. Это стало возможным благодаря программе обучения в рамках национального проекта «Демография». В 2020 году обучение прошли 358 мам.Воспользоваться подобной услугой в нашем регионе могли тюменки с 2011 года. Однако ранее это были занятые мамы детей до трех лет, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.Обучение проводится бесплатно. На выбор – более 40 специальностей, востребованных на рынке труда. Наиболее популярны такие профессии, как швея, делопроизводитель, парикмахер, портной, кондитер, специалист охраны труда. Максимальный срок обучения – 3 месяца. При этом незанятые женщины в этот период получают стипендию.Желающим получить услугу, нужно обратиться в отдел профессионального обучения Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района. Нужно будет предоставить паспорт, свидетельство о рождении ребенка и документ об образовании.Работающим женщинам, желающим повысить квалификацию перед возвращением из отпуска по уходу за ребенком, необходимо сообщить об этом работодателю. Он подаст заявку в Центр занятости населения, который компенсирует затраты на обучение.