Оградить даже подросших детей от петард, фейерверков и других взрыво- и пожароопасных атрибутов праздника призвали тюменцев травматологи. Ежегодно в новогодние каникулы в приемные отделения ОКБ № 2 поступают дети с ожогами, травмами конечностей, глаз, нарушениями слуха, рваными ранами – последствиями опасных зимних забав. В 2019 году от взрыва петарды в руке у 12-летнего подростка оторвало ногтевую фалангу одного пальца, сообщает «Тюменская линия».В новогодние каникулы количество случаев травматизма возрастает как у взрослых, так и у детей. Опасность таится не только на улице при традиционных зимних забавах – катании с ледяных горок, на коньках, взрывании петард и фейерверков, но и в домашних условиях, особенно когда в доме есть маленькие дети. Малыши активно проявляют интерес к яркому предмету – наряженной яркими блестящими игрушками, мишурой и гирляндой новогодней ёлке.Также, чтобы не испортить радость от праздника, врачи рекомендуют ответственно подходить к украшению дома. Уберечь живую елку от быстрого высыхания и опадения иголок поможет вода, поставьте деревце в емкость вдали от отопительных приборов, дополнительно увлажняйте воздух в комнате. Позаботьтесь, чтобы елка была крепко зафиксирована в специальной подставке, чтобы риск ее падения был минимальным.Если в доме есть маленький ребенок, следует на время отказаться от стеклянных игрушек и украсить новогоднее дерево пластиковыми крупными шарами и фигурками. Категорически нельзя использовать пиротехнику внутри помещений, включая балкон.