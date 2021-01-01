Где покататься на горках в Тюмени? В эти новогодние каникулы есть множество вариантов. Самые высокие – 19 метров – Воронинские горки. Правда, вход туда платный, но, говорят, удовольствие окупит затраты.Еще покататься можно на базах отдыха «Боровое» и «Верхний бор», а в Тюмени – на площади 400-летия Тюмени и в Затюменском экопарке. Открыты горки на базе отдыха «Пруд Лесной», в «Кулига-парке» и в «Звездном полюсе», сообщает Мегатюмень.Главное – соблюдать правила катания! Перед спуском внимательно изучите требования к средствам катания, так как они могут различаться. Например, ватрушки и ледянки не предназначены для катания с трамплинов – это чревато травмами спины и шейного отдела позвоночника. Хорошим выбором будут санки или снегокат.На горках, особенно оживленных, следует помнить несколько важных правил. Во-первых, подниматься следует только в предназначенном для этого месте, ни в коем случае не стоит пытаться сделать это там, где навстречу скатываются другие. Съехав с горки, не стоит задерживаться, лучше сразу откатиться или отползти в сторону. Также нельзя перебегать ледяную дорожку, так как высок риск поскользнуться или оказаться на пути человека, который съезжает по ней.Нельзя кататься на корточках и стоя на ногах. Не стоит начинать спуск, если предыдущий катающийся не успел отойти. Кроме того, стоит оценить ледяное покрытие и не кататься с горки, если оно неровное.