Объем экспорта в 2020 году в Тюменской области составил 21,8 млн долларов США. В непростой год нарастить экспортный потенциал региона удалось благодаря поддержке правительства Тюменской области и в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», поясняет региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.Индивидуальный предприниматель Владимир Соколов в 2018 года делал украшения, теперь создает уникальные предметы декора и аксессуары из ценных пород дерева и эпоксидной смолы.Обратившись в региональный Центр поддержки экспорта в конце июля 2020 года, предприниматель получил помощь в разработке коммерческого предложения, презентационных материалов на английском языке. Специалисты центра разместили его предложение на торговой электронной площадке. И уже в начале августа зарубежные покупатели стали заключать с ним контракты.Продукция тюменца пользуется спросом в Японии, США, Германии, Австрии и Швеции, Южной Корее, Австралии, Таиланде, Саудовской Аравии, ОАЭ, Нидерландах, Кувейте.Сотрудники Центра экспорта всегда готовы продвигать продукцию земляков на eBay, GRT, Fordaq, Alibaba, что особенно актуально в период пандемии. Создана витрина Тюменской области, где представлено 100 товаров от двадцати предприятий региона. Сегодня у Центра поддержки экспорта есть возможность разместить еще 500 товарных позиций.Это уже позволило выйти на новые рынки Казахстана инновационным огнетушителям компании «Орион», а диски сцепления ЗАО «Денит» поставляются в Германию и на Кубу. Благодаря работе на маркетплейсах, компании «Тюменские аэрозоли» в 2020 году удалось увеличить объем экспорта на 40% и расширить географию присутствия до 35 стран.При взаимодействии с региональным Центром поддержки экспорта в 2020 году малым и средним предприятиям удалось заключить 58 контрактов, из которых 42 контракта на сумму более 7 млн долларов США заключили 11 тюменских компаний благодаря выходу на маркетплейсы.