Сотрудники тюменских библиотек рассказали, что читали горожане чаще всего в 2020 году. Список составил «Вслух.ру».По данным Централизованной городской библиотечной системы, популярностью в электронной библиотеке ЛитРес в 2020 году у тюменских читателей пользовались книги по психологии. Горожане обращались к мудрости и опыту Людмилы Петрановской и Юлии Гиппенрейтер по взаимоотношению родителей и детей.Спрос был также на зарубежную деловую литературу: тюменцы читали Нассима Николаса Талеба «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса» и Брайана Трейси «Выйди из зоны комфорта. Измени свою жизнь». Среди зарубежной художественной литературы лидерами стали книги Фредрика Бакмана, а также детективы Ю Несбё.Современная русская литература, популярная у тюменцев, представлена «Текстом» Дмитрия Глуховского и «Пищеблоком» Алексея Иванова. В детективном жанре любимыми остаются Борис Акунин и Татьяна Устинова.Самые популярные бумажные книги тюменских читателей – детективы «Серьга Артемиды» Татьяны Устиновой и «Темное пламя любви» Елены Арсеньевой. Также часто брали роман Дины Рубиной «Наполеонов обоз», «С неба упали три яблока» Наринэ Абагрян, «Небо цвета надежды» индийской писательницы Амиты Траси.Свои сведения предоставил библиотечный центр для молодежи. По данным ведущего библиотекаря отдела обслуживания юношества Валентины Типелиус, молодежь интересовали «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной, книги Халеда Хоссейни, Фредерика Бакмана. Не забыт Рэй Брэдбери и его «451 градус по Фаренгейту». Популярными остаются книги Джоджо Мойес; Евгения Водолазкина, детективы Николая Леонова; Александры Марининой. Среди женской литературы успехом пользуются романы Веры Колочковой, Маши Трауб и Марии Вороновой.