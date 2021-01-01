Оливье, шампанское, канапе с красной икрой и множество других вкусных, но вредных вкусностей поджидают диабетиков в Новый год повсюду. Megatyumen.ru пообщался с тюменским диетологом Еленой Дородневой, чтобы узнать, как быть диабетикам в это не простое, но праздничное, время.– При диабете сложность заключается в том, что есть ограничения в целом ряде продуктов. Прежде всего, это простые углеводы, сахар, продукты с белой мукой, выпечка, хлеб, сладкие фрукты, высоко крахмалистые овощи. То есть это целый ряд продуктов, которые подлежат ограничению. Поэтому, если мы говорим о новогоднем столе пациента с диабетом, то рацион нужно строить в соответствии с той диетой, которая ему предписана, - поделилась Елена Феликсовна. Следует избегать избыточного количества пищи. Если это возможно, то ни в коем случае не употреблять жирные блюда с большим количеством жира, заправки, закуски.Врач рекомендует даже за праздничным столом помнить об ограничениях в рационе питания, не переедать, чтобы не ухудшить свое состояние.– Не надо заваливать стол едой. Лучше сделать несколько красивых, ярких и вкусных блюд, –резюмировала Елена Феликсовна.