В 2020 году по поручению правительства России расширился список категорий детей, отдых которых обеспечен за счет средств бюджета Тюменской области. В это число вошли дети жителей, признанных безработными с 1 марта 2020 года, а также дети работников моногоспиталей и работников организаций, работающих в условиях временной изоляции.Это сделали для того, чтобы усилить контроль за детьми и обеспечить их занятостью, когда за ними не могут присматривать их родители, поясняет департамент соцразвития региона.В постоянном режиме работали учреждения дополнительного образования, культуры. Развлекательные, развивающие программы на свежем воздухе, рассчитанные на детей разного возраста проводили до 22:00 часов. Всего на базе учреждений социальной политики, образования, культуры и спорта работало 1 600 площадок, на которых занималось около 127 000 детей.Продолжалась и программа трудоустройства детей и подростков на временные рабочие места. С начала года почти 21 000 подростков получили трудовой опыт, из них более 4 000 –несовершеннолетние, находящиеся под особым вниманием государства.В регионе продолжают действовать льготные программы для тюменских детей. Всего различными программами отдыха и оздоровления с участием бюджета охвачены более 47 000 детей. Ежегодно около 35 000 детей отдыхают по бесплатным путевкам – это дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и дети, состоящие на различных видах учета, дети из малообеспеченных семей. Еще восемь тысяч ребят отдохнули по программе софинансирования.В 2020 году, как и прежде, реализуется проект по реабилитации семей, в которых дети состоят на диспансерном учете. Около трех тысяч юных тюменцев поправили здоровье в шести здравницах Республики Крым и четырех тюменских лагерях санаторного типа.