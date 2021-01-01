Новогодняя ночь, с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года, в Тюменской области была морозной – термометр достиг отметки -34 градуса, местами до -40 градусов. МЧС региона предупреждает об аномально холодной погоде до 4 января 2021 года. Преобладающая температура воздуха в ночные часы -33…-38 градусов, днем -28…-33 градусов.По прогнозам синоптиков, сегодня, 1 января, в области ночью похолодает до -33… -38 градусов, днем тоже будет морозно до -29… -34 градусов. Будет облачно, но безветренно.1 января на Руси отмечался Ильи Муромца. В этот день гадают: очищают 12 луковиц от верхних чешуек, насыпают на каждую луковицу по кучке соли и кладут их на ночь на печь. На какой луковице за ночь соль повлажнеет, такой по счету месяц будет дождливый. Или вынимали из луковиц 12 чашечек, насыпали в них соль и ставили на окно в ночь под Новый год. Как влажнела соль или нет, тот месяц будет влажный, дождливый или сухой.В этот день русская православная церковь также поминает святого Илью Муромца, мощи которого покоятся в катакомбах Киево-Печерской лавры. По свидетельству Кальнофойского, монаха Киево-Печерской лавры, жившего в 17 веке, Илья Муромец жил за 450 лет до него, то есть в 12 веке.