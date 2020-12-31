Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 31 декабря 2020 года. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 160 человек, с начала периода – 23 365.Оперативный штаб Тюменской области сообщил статистику за минувшие сутки. По последним данным на 31 декабря, в регионе выявлено еще 160 случаев заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии – 23365).Среди заболевших, выявленных за минувшие сутки, – трое детей. 13 пациентов подключены к ИВЛ. Под медицинским наблюдением остаются 8 850 пациентов. 679 человек в нашей области находятся на перевахтовке.169 человек излечились от коронавируса (за весь период – 21 980). За весь период пандемии в Тюменской области скончались 198 пациентов с COVID-19.За последние сутки в России выявлено 27 747 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 593 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 28 922 человека.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 159 297 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 57 019 летальных исходов, выздоровели 2 554 340 человек.