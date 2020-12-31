Сегодня, 31 декабря, Дед Мороз устроит сибирякам настоящий зимний праздник. Погода в новогодние сутки обещает быть аномально холодной, об этом уже предупредило Управление МЧС по Тюменской области.– На юге региона в большинстве районов с 30 декабря по 4 января 2021 года сохранится аномально холодная погода. Преобладающая температура воздуха в ночные часы -33…-38 градусов, днем -28…-33 градусов, – предупредило МЧС.Жителей региона просят по возможности провести праздничные дни дома.На ближайшие сутки, 31 декабря, синоптики прогнозируют ночью -33…-38 градусов, днем -29…-34 градуса. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, до 5 м/с.Сегодня, 31 декабря, на Руси предсказывали судьбу. Это день памяти святителя Модеста. В старину его считали хранителем скота, поэтому ему молились о защите от падежа и хищных зверей. В этот день мужчины обыкновенно устраивали братчины – совместные застолья, на которые непременно подавали мясные блюда. Таким образом святого благодарили за заботу о стадах. А вот женщинам на Модеста запрещалось играть в карты: говорили, что иначе летом курицы станут клевать огурцы.На Модеста можно было предсказать свою судьбу на будущий год. Для этого ложились на ток, где молотили хлеб, и слушали: если под гадающим застучит – его ждет смерть, если зазвенит – свадьба, а если послышится молотьба – будет богатым.Вечером в этот день брали 12 коробочек с солью, каждую из которых называли именем одного из месяцев, а следующим утром проверяли: в какой коробочке соль размокла, тот месяц будет мокрым. Отдельно предсказывали погоду на июнь: она должна быть такой же, как в Модестов день.