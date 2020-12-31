О безопасном обращении c пиротехническими изделиями в канун Нового года жителям напоминает региональное управлении МЧС России по Тюменской области. Редакции Moi-portal.ru спасатели пояснили: покупать пиротехнику следует только в специализированных магазинах, имеющих лицензию на продажу такого рода товаров.– Обратите внимание на упаковку, она должна быть сухой и без повреждений. При покупке в магазине продавец должен рассказать о мерах безопасности при хранении, транспортировке и использовании, – отметили в ведомстве.Перед запуском нужно обязательно выбрать место, с которого будешь запускать фейерверк. Лучше всего осмотреть и определиться с площадкой днем – рядом не должно быть деревьев, проводов и других преград. На упаковке изделия указывается безопасная зона для зрителей, это нужно обязательно учитывать. Не стоит зажигать пиротехнику в руках или наклоняться над ней. После того как все залпы запущены, нужно подождать десять минут и только тогда убрать площадку за собой.Столько же времени нужно ждать, если изделие не сработало. После того как убедился, что фейерверк не представляет опасности, можно его утилизировать.– Пиротехнику уничтожают, поместив в воду на сутки. После этого изделие можно выбросить с бытовым мусором. Категорически запрещается сжигать его на кострах, – подчеркнули спасатели.По данным МЧС, на сегодняшний день в Тюмени расположено 57 точек реализации пиротехнических изделий, из них 29 – постоянные точки, которые работают круглогодично. Есть также категория нестационарных торговых объектов, которые появляются в городе перед новогодними праздниками. Они, как правило, и являются основными нарушителями требований пожарной безопасности при реализации пиротехники.