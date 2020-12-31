Федеральная программа «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография» стартовала в 2019 году. Она позволила людям, которым до пенсии осталось менее пяти лет, получить дополнительное профессиональное образование за счет бюджетных средств, обучаясь по направлению Центра занятости населения. В 2020 году возрастные рамки были расширены: теперь услуга доступна для людей 50+.Сегодня участниками программы становятся как незанятые горожане, так и работающие и желающие повысить квалификацию, в том числе и пенсионеры. Желающие обращаются в Центр занятости напрямую либо приходят от работодателя. Работник и работодатель совместно выбирают образовательную организацию и программу обучения, затем работодатель заключает с Центром занятости договор на возмещение затрат.Ищущие работу во время обучения получают стипендию в размере минимального размера оплаты труда.– В 2020 году на обучение были направлены 304 человека, – рассказали в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района.Специальности, которые они получают, – закройщик, инженер по охране труда (с изучением техносферной безопасности), бухгалтерский учет, анализ и аудит, документоведение, автоматизация работы с проектно-конструкторской документацией (программа AutoCad), специалист по техническому обслуживанию IT-оборудования, агент страховой, архивариус, агент по снабжению, контролер-кассир, педагог дополнительного образования, водитель погрузчика, графический дизайн, маркетолог-аналитик, специалист кадровой службы, медицинский регистратор, кондитер и другие