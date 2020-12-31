В новогодние праздники безопаснее для здоровья будет на открытом воздухе, а не в помещении, сказала главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо.Она пояснила, что при этом необходимо соблюдать меры по противодействию распространению коронавируса. Для этого рекомендуется сократить число участников мероприятий на улице до 50, их число не должно быть большим.Обязательными остаются социальная дистанция, ношение масок в общественных местах и транспорте, мытье рук, пользование антисептиками и санитайзерами, напомнила «Тюменская линия».