В новогодние каникулы, с 5 по 10 января, тюменцев приглашают на мастер-классы, концерты и йоготерапию в мультицентр «Контора пароходства». Регистрация на все события обязательна, выяснили «АиФ – Западная Сибирь».6 января состоится концерт «Ночь перед Рождеством», на котором горожане услышат популярные новогодние и рождественские мелодии, а также саундтреки к кинокартинам.7 января пройдет творческая встреча «Голос молодежи», на которой любой желающий сможет исполнить песню или прочесть стих. В этот же день тюменцев приглашают на мастер-класс по сборке и росписи венков из медово-имбирных пряников.6 января пройдет синтез телесных практик с арт-терапией, а 8 и 9 числа – занятия по йоге. Также 8 января всех желающих приглашают на фестиваль свободного танца «Поток» – вечер танцевальной тематической импровизации.А 9 января тюменцев ждут на встрече «Буквенный автопортрет», где можно освоить нетрадиционный каллиграфический инструмент, применить графические техники и поработать с композицией.10 января ожидается джем-сейшн от «Сборища хороших людей» и Kometov-квартирник. Зрителей ждут танцы, общение, импровизация, игра на музыкальных инструментах и свободный микрофон.