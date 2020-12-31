Юбилейная тысячная операция прошла в хирургическом отделении №1 тюменского МКМЦ «Медицинский город», где специализируются на оперативных вмешательствах при онкологических заболеваниях органов брюшной полости, поясняет департамент здравоохранения Тюменской области. Юбилейной стала лапароскопическая резекция печени.– Всего в год мы проводим порядка 50 операций на печени, связанных с онкологическими заболеваниями, 30% из них проводятся лапароскопически. Метод малотравматичный, позволяет избежать больших разрезов и сократить период восстановления пациентов. Мы используем оборудование экспертного класса, позволяющее не только избежать больших разрезов тканей, но и выполнять во время операции ультразвуковое исследование органа и выявлять скрытые метастазы, которых не увидели на КТ или МРТ, – рассказал заведующий хирургическим отделением Евгений Франк.В хирургическом отделении №1 Медицинского города ежегодно выполняется более 1000 операций на органах брюшной полости. Такой объем хирургических вмешательств обеспечивает высокий уровень хирургической техники, онкологического радикализма и минимизацию хирургических осложнений.Специалисты «МКМЦ «Медицинский город» напоминают: при малейшем подозрении у себя проявлений грозного заболевания обращайтесь к врачу-онкологу, в кабинеты раннего выявления заболеваний в своей территориальной поликлинике или к своему участковому терапевту.