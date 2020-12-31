В длинные новогодние каникулы как бы не остаться без денег. Рука так и проситься за денежкой в карман, соблазнов потратиться для этого много. Чтобы не столкнуться с безденежьем, эксперты советуют заранее тщательно спланировать все траты и побеспокоиться о финансовой подушке безопасности, выяснила «Тюменская область сегодня».– Чтобы чувствовать себя увереннее необходимо, чтобы на счету лежало от трех до шести ежемесячных трат. Например, каждый месяц семья тратит по 50 тысяч рублей. Стало быть, на счетах должно храниться не менее 150 000 рублей, –пояснила финансовый эксперт Людмила Чернышева.По словам эксперта, необходимо анализировать свои траты, поможет в этом специальное мобильное приложение. Оно привязывается к банковскому счету и все траты хорошо в нем отражаются.– Уже в конце месяца вы будете четко видеть, куда уходят ваши деньги. И сможете трезво оценить, нужны ли были те или иные траты, – добавила она.Для того чтобы не остаться с пустыми карманами, нужно научиться правильно планировать свой бюджет. При этом, по словам Людмилы Чернышевой, необходимо вести учет по нескольким категориям.