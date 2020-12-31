Как помочь питомцу справиться со стрессом в новогоднюю ночь, когда кругом так много шума? Об этом тюменские кинологи из «Центра прогрессивной дрессировки» рассказали Megatyumen.ru.Для прогулок, когда предвидите запуск салютов, лучше выбрать шлейку, а на шею животного лучше повесить отдельный шнурок с адресником – это поможет найти собаку, если она сорвется с поводка. Ни в коем случае нельзя выгуливать питомца без поводка: даже идеально послушное животное может испугаться и убежать, если поблизости разорвется петарда.В случае возникновения стрессовых ситуаций нужно создать собаке «зону безопасности» дома – это может быть максимально тихое место, например ванна или коридор. Однако приучать животное находиться там лучше заранее.Если при запуске фейерверков у собаки начинается паника, помочь ей может успокоительный препарат. Перед этим необходимо проконсультироваться с ветеринаром, который подберет максимально эффективное и безопасное лекарство.К громким звукам кинологи советуют готовить собаку заранее: отрабатывать реакцию на стимул, создавая постановочные ситуации с помощником. Например, использовать воздушные шары и лопать их, имитируя звук от запуска салюта.