О дыхательной гимнастике еще никогда так много не говорили, как в уходящем 2020 году. Есть несколько разновидностей этой гимнастики и всё появляется больше домашних обучающих материалов, но не все виды гимнастики подходят для применения дома. Зачастую следует обратиться к врачам, чтобы не только разработать программу и понять, что действительно необходимо для здоровья, но и не навредить самому себе.О пользе этого немедикаментозного оздоровительного метода рассказывает Юлия Владимировна Стрельникова, заведующий Центром общественного здоровья, врач по медицинской профилактике ГАУЗ ТО:– Можно выполнять различные статические упражнения. Например, ритмичное носовое дыхание с закрытым ртом в привычном темпе и такое же – через одну ноздрю при зажатой рукой другой ноздре, попеременно по 3-4 раза. Продолжительность каждого подхода – 30 – 60 секунд. Еще один прием: равномерное дыхание с вдохом через нос и толчкообразным, в 2-3 приема, с выдохом через рот. Повторять 3 – 6 раз. Полезно практиковать разные типы дыхания: брюшное, грудное и полное. При брюшном дыхании во время вдоха максимально выпячивают переднюю стенку живота, особенно ее нижнюю часть, при этом грудную клетку нужно стараться держать неподвижной. Во время выдоха брюшную стенку энергично втягивают. Для зрительного контроля правильности движений руки находятся на груди и животе.Во время грудного дыхания неподвижной нужно держать переднюю стенку живота, во время вдоха максимально расширять грудную клетку, а при выдохе энергично её сжимать. Полное дыхание – когда во время вдоха расширяют грудную клетку с одновременным выпячиванием передней стенки живота. Выдох начинается с энергичного втягивания брюшной стенки и последующего сжимания грудной клетки. Выполняя эти упражнения, дышать нужно через нос, а для контроля одну руку держать на груди, другую – на животе. Начинать рекомендуется с четырехкратного повторения каждого упражнения, постепенно доводя количество повторений до 12 раз.Описанные несложные упражнения можно выполнять практически всем людям. Важно помнить, что их следует проводить внимательно и осторожно, стараясь избегать дыхательного дискомфорта и ощущения недостатка кислорода. Зато регулярные тренировки позволят организму мобилизовать защитные резервы.