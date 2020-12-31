Новый год и Рождество – семейные праздники, потому в новогодней программе Тюменского драматического театра особое место в репертуаре заняли семейные постановки. Мюзикл «Снежная королева» по сказке Ганса Христиана Андерсена, музыкальные постановки «Приключения Буратино», «Сказки 1001 ночи» и другие.Малышей приглашают на музыкальные сказки «Коза-дереза», «Фунтик неуловимый». Взрослые смогут посмотреть комедию водевиль «Ханума», веселый спектакль «Кадриль», музыкальную комедию в двух действиях «Восемь женщин», музыкальный фарс «Мертвые души».И конечно, «С любимыми не расставайтесь» – «бег в мешках без антракта» – спектакль, который в 2017 году вошел в Long List Российской Национальной театральной премии «Золотая маска». Театральный марафон завершится 10 января тоже мюзиклом для всей семьи «Царевна-лягушка».