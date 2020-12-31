Тюменская городская общественная организация «Особый ребенок» и депутаты Тюменской областной думы на протяжении десяти лет проводят сбор средств, одежды, книг, игрушек для детей. В канун Нового года делегация парламентариев пришла в гости к общественникам во главе с Дедом Морозом, чтобы доставить праздничные подарки для детей с ограниченными возможностями здоровья.Председатель Тюменской обдумы Сергей Корепанов поздравил всех собравшихся с Новым годом, вручил подарки для ребят, сообщает «Вслух.ру». Также он поблагодарил общественников за их бескорыстный труд.– Забота о других стала вашим стилем жизни. Вы вдохновляете детей идти вперед и дарите им свет надежды. Важно помнить, что, несмотря на трудности, каждый ребенок – это личность, со своим характером, темпераментом и чувствами. И родители – это самые дорогие и любимые люди в его жизни. Но и родители нуждаются в помощи и поддержке. Вместе вам многое удается, но вы должны знать, что народные избранники всегда придут вам на помощь, – подчеркнул законодатель.Тюменская городская общественная организация «Особый ребенок» создана в 1991 году и объединяет более 400 семей, воспитывающих детей-инвалидов. Здесь реализуются инновационные проекты в сфере образования, детей обучают пользоваться компьютером, дают навыки рукоделия и ремесла, активно вовлекают в общественную жизнь.