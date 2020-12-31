Сразу два детских сада возводят в микрорайоне Плеханово, еще один – в жилом комплексе «Кристалл», новый садик строят в районе улиц Московский Тракт – Магнитогорская, а также в селе Евсино Голышмановского района. Все объекты будут построены в 2021 году, уверяет Главное управление строительства Тюменской области.Директор департамента образования Тюменской области Алексей Райдер отметил, что эти объекты обеспечат в 2021 году всех детей в возрасте до трех лет местами в детских садах по целевым показателям нацпроекта «Демография».Строительство первого детсада завершат в Плеханово уже в первом квартале 2021 года. Здесь застройщик ООО «Завод ЖБИ-3» сообщил, что на объекте уже заканчивают строительно-монтажные работы. Кроме того, сейчас проектируются дополнительно 11 детских садов, десять из которых появятся в Тюмени.